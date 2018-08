SÖYLEŞİ - Ebru Özdemir: İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projeler zamanında açılacak

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - İstanbul Yeni Havalimanı (İGA), 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin konsorsiyumlarında da yer alan Limak Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ebru Özdemir, döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yatırımlarında revizyona yol açmadığını, projelerinin büyük bir hızla ilerlediğini söyledi.

Dövizdeki hareketliliğin yatırımlarına yansıması olup olmayacağı başta olmak üzere, ekonomideki son gelişmelerle ilgili DHA'nın sorularını yanıtlayan Özdemir, “Şu anda en önemli yatırımımız İGA bu sene açılacak. Enerji ve altyapı sektörü olsun aynen devam ediyoruz.Yatırım programımızda herhangi bir revizyon yapmadık. Yabancı ortaklarımız memnun çünkü onlar Türkiye’yi büyüme pazarı olarak görüyorlar” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 11 Ağustos’ta “Yeni Ekonomik Model”ini açıkladığı toplantıya da katılan Ebru Özdemir, “Çok olumlu konuşmalardı. Orta vadede plan açıklanacak ben onu önemsiyorum. Herkes onu bekliyor. Gerek yatırımlar konusunda gerek orta vadedeki perspektif konusunda. Piyasanın ilk zamanları bence zaten çok spekülatifti. Onlar zaten doğru rakamlar değildi. Gereksiz yükseldi. Piyasanın ben iyiye gideceğini düşünüyorum” dedi.

“Yatırım programımızda revizyon yok”

Dövizdeki hareketliliğin yatırım programlarında revizyona yol açmadığını belirten Ebru Özdemir, İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelerin hızla ilerlediğini ve projelerin zamanında açılacağını söyledi ve ekledi:

"Kur bu seviyelerde veya bunun biraz daha altında oturup bu noktalarda kapatacağını düşünüyorum. Volatilitenin de düşeceğini düşünüyorum. Biz zaten uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Bizim şu anda en önemli yatırımımız İGA zaten bu sene açılacak. Kuzey Marmara otoyolları var. O da kısım kısım açılmaya doğru gidiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2 hafta sonra son rüzgar testini de yapacağız. Proje 18 Mart 2022'de açılacak Bizim kendi yatırım programımızda herhangi bir revizyon yapmadık. Enerji sektörü olsun altyapı sektörü olsun aynen devam ediyoruz.”

“Yabancı ortaklarımız memnun”

Özdemir, Türkiye’deki son ekonomik gelişmelerin yabancı ortaklarının nasıl baktığıyla ilgili bir soruya şöyle yanıtladı:

“Gazetelere, sosyal medyalara bakıyorlar bizi arıyorlar. Biz de, Türkiye’nin durumunu doğru bilgiler ve rakamlar eşliğinde veriyoruz. Yabancı ortaklarımız memnun; çünkü, onlar Türkiye’yi büyüme pazarı olarak görüyorlar. Gelin görün diyoruz çünkü Okunan yazılan ülke aynı olmayabilir. Kuveyt bizim için çok büyük bir pazar. Endüstriyel parklar, fabrikalar yapacaklar. Çok büyük yatırım yapmak istiyorlar. Şimdiye kadar İngilizler, Amerikalılar aktif olmuş biz orada havalimanını yapmaya başladıktan sonra onlarla da yakınlaştık. Bu konularda Türk firmaları aktif olsun diye çalışıyoruz; savunma sanayiinde de öyle. Kuveyt Emiri de (Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah) gerçekten Türkiye’yi çok seviyor. Şimdi Suudi Arabistan da pompa istasyonu işi aldık. Onu yapacağız. DEİK olarak büyükelçilerle geçen hafta toplantı yaptık. Büyükelçilerle de entegre oluyoruz artık iş konusunda çok aktif iş takip ediyorlar. Her biri bizden çok iş takip eden bireylere dönüştü.”

“Bizim önceliğimiz volatiliteyi düşürmek”

Enerji ve altyapı sektörü de dahil projelere aynen devam ettiklerini vurgulayan Özdemir şunları söyledi:

“Hem Türkiye, hem de yurt dışında yatırım yapıyoruz. Bunun kısa süreli volatilite (dalgalı seyir) olduğunu düşünüyorum. Bizim için en önemli şey volatilitenin olmaması. Yani kur çok hareketli olduğu zaman piyasadaki alışveriş duruyor. Çünkü kimse kaç liradan satacağını ve alacağını bilmiyor. Öyle olunca herkes beklemeye başlıyor. Dolayısıyla bizim en büyük önceliğimiz hükümetin de hedef aldığı şey volatiliteyi düşürmek. Dolayısıyla kurun doğru bir yerde oturması bence çok doğru olur.”

“Alınan kredileri ödemede sorun yok”

Şirketin aldığı kredilerin geri ödemesinde sorun olmadığını da vurgulayan Ebru Özdemir, “Çanakkale Köprüsü’nde 2.4 milyar Euro’nun yüzde 70’i yurt dışı bankalarından gelecek. Türkiye’nin bu tip net nakit yurt dışı parasına ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, şu ana kadar borç geciktirdiği ödemediği gün yok. Hala bizim gayrı safi milli hasılamıza göre borç oranımız çok düşük. Herkes bizi İzlanda ile karşılaştırıyor; o zamanki İzlanda rakamlarını koyalım Türkiye rakamlarını koyalım alakası yok. Türkiye birçok sektörde kendi kendine yetebilir noktada bunu tekrar açığa çıkarmamız lazım. Türkiye’nin biraz daha harcamalarını kısması lazım. Büyümeyi de daha dengeli hale getirmesi lazım. Dengeli ve sürdürülebilir kılarsak kendi güçlü olduğumuz sektörlere odaklanırsak bunu aşacağımızı düşünüyorum çünkü bizim bankalarımız hala güçlü. Birçoğunda Avrupa sermayesi var” diye açıkladı.

“Otellerimizin doluluk oranları müthiş”

Turizmde de önemli yatırımları olan ve son olarak KKTC’de bir otel açan Limak Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Türkiye de turizm müthiş. Bodrum’da restoranlarda bir boş sandalye bile yok. Paris Hilton’u da geçtiğimiz günlerde KKTC’ye getirerek Ada’nın tanıtımına katkı sağladık. Her şeyi en iyi yapamayız. Öncelik verdiğimiz sektörleri iyi yapmak üzere politika kurmamız lazım. İnşaat, uluslararası müteahhitlikte müthişiz. Türk müteahhitlerin önü açılsa acaip iş yaparlar.Yurtdışına olan bağımlılığımızı azaltacak işlere girmemiz lazım” dedi.

“Halka arz da uygun ortamı bekliyoruz”

Ebru Özdemir, Limak'ın halka arzıyla ilgili soruyu da, "Halka arzda yabancı yatırımcının Türkiye'ye geldiğini görmemiz lazım yoksa biz her şirketimizi halka arza planlamaya devam ediyoruz. Çimento, enerji olsun.Biz hiçbir zaman hedeflerimizi bozmuyoruz. Sadece uygun ortam bulduğumuzda bunları gerçekleştiriyoruz" diye yanıtladı.