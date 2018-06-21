SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Rockwell Automation Türkiye Ülke Direktörü Cenk Ceylan, Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda verilen mühendislik hizmetlerinde bölgesel bir ihracat merkezi olabileceğini söyledi ve “Hindistan’ın yazılım konusunda söz sahibi olduğu gibi, otomasyon konusunda da Türkiye’nin söz sahibi olmaması içten bile değil.

Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik sistemlerin aslında günlük hayatımızdaki dijitalleşmeden çok farklı olmadığını belirten Cenk Ceylan, Rockwell Automation Türkiye’nin özellikle büyük inşaat şirketlerinin civar ülkelerdeki büyük projelerinde altyapı desteği ve mühendislik hizmeti verdiğini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Dijitalleşme ile insan kaynağı konusunda ihtiyaçlar da değişiyor. Bundan 10

