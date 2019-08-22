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SÖYLEŞİ - KOBİ’ler ülke ekonomisini etkileyecek güce sahip

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek, Türkiye’nin bir KOBİ ekonomisi olduğunu, bu yüzden KOBİ’lerin Türkiye ekonomisini etkileyebilecek güce sahip olduğunu söyledi ve Gümrük Birliği Anlaşması’nda KOBİ’lerin yerinin önemine işaret etti.

Mahmut Can Emir - Robert Badendieck / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek, Türkiye’nin bir KOBİ ekonomisi olduğunu, bu yüzden KOBİ’lerin Türkiye ekonomisini etkileyebilecek güce sahip olduğunu söyledi ve Gümrük Birliği Anlaşması’nda KOBİ’lerin yerinin önemine işaret etti.
DHA’nın sorularını yanıtlayan Pelin Yenigün Dilek şu açıklamaları yaptı:
“Türkiye ile Avrupa Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusu aslında bir süredir gündemde ve bu incelenirken sektörlere etkisi ne olacak, Türkiye’ye makro olarak etkisi ne olacak, karşılıklı hem Avrupa birliğ’ne hem biz etkisi ne olacak şeklinde birçok çalışma yapıldı ekonomik etkisini ölçen. Tabii olay sadece ekonomik boyutunda değil siyasi ve hukuki boutu da var ama bi burada ekonomi boyutuna odaklanmak istedik ama bunu yaparken de diğer çalışmalardan farklı olarak özellikle KOBİ’lere etkisini incelemek istedik. Biliyorsunuz Türkiye bir KOBİ ekonomisi, ağırlıklı olarak KOBİ’lerin istihdam ve sayı olarak ağırlığı var. Bu bağlamda aslında Gümrük Birliği güncelleme sürecini KOBİ odaklı olarak yürütmek yapmak uzun vadede Türkiye’nin ekonomik potansiyelini etkileyebilecek bir güce sahip. Bu proje de o yüzden bu konu yani Avrupa Birliği ve gümrük birliği konusunu KOBİ özelinde inceleme gerekliliğininden dolayı bu proje ortaya çıktı.”
Türkiye ekonomisindeki darboğazların ne kadar önemli olduğu konusunda ülkenin bir verimliilk darboğazında olduğunu söyleyen Pelin Yenigün Dilek, “Özellikle bunun temelinde KOBİ’ler oturuyor. KOBİ’lerin düşen bir verimlilik eğrisiyle karşı karşlıyayız. Bunları aşmak için, bu verimlilikle ilgili problemi, buna çoğu zaman ‘orta gelir tuzağı’ da deniyor, aşmak için neler yapılabilir? Açıkçası dış ticaret açılmasının, dış ticarete daha fazla şirketle açılmasının bir çok faktörden dolayı şirketlerin veri,mliliği üzerinde etkisi olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda aslında gümrük birliğinin güncellenmesi KOBİ’lerin verimliliğini artması açısından bir araç olarak kullanıır mı diye baktığımız zaman, bence önemli bir proje haline geliyor. Yani verimlilik geliştirilmeis ekseninde gümrük birliğinin güncellenmesi bence oldukça önemli bir konu ve gündemde üst sıralarda olmalı diye düşünüyorum” dedi.

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- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek röportajı

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