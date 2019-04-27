SÖYLEŞİ - Marc Faber: Bitcoin standart haline gelebilir; buna oynayabilirsiniz

Erkan Öz / İstanbul, 27 Nisan (DHA) - Dünyaca ünlü yatırım danışmanı ve fon yöneticisi Marc Faber, Blockchain teknolojisinin çok ilginç olduğunu ve Bitcoin’in burada standart haline gelebileceğini söyledi.

Bir video paylaşım sitesinde yayınlanan "Gerçek Ekonomi" programında DHA'nın sorularını yanıtlayan İsviçreli ünlü yatırımcı, "Bitcoin 1 milyon dolar mı olur, 100 bin dolar mı, yoksa sıfıra mı düşer, hiçbir fikrim yok; bilmiyorum. Bu nedenle her zaman bir kumarhaneye ne kadar para yatırırsanız Bitcoin'e de o kadar yatırmalısınız. Başka bir deyişle kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar" diye uyardı.

Uzun süre ısrarlara rağmen kripto para almadığını, ancak, Aralık 2017’den sonra 1.5 yılda Bitcoin'in 19,000 dolardan 3,200 dolara düştüğünü ve o seviyede küçük bir pozisyon aldığını anlatan Faber, "Blockchain teknolojisi çok ilginç ve Bitcoin burada bir standart haline gelebilir. Paranızın küçük bir kısmı ile buna oynamanıza değebilir" dedi.

"Altın bekleneni vermedi"

Altını daha çok sevdiğini vurgulayan Faber, ancak dünya merkez bankalarının 2008 Krizi sonrası bastığı para miktarına kıyasla altın, gümüş ve platinin yükseliş performanslarının beklentilerinin altında kaldığını belirtti.

"ABD borsası yüzde 10 düşerse Fed faiz indirir"

Tüm küresel ekonomide anlamlı bir yavaşlama olduğunun altını çizen Faber, 2015 yılında da bir yavaşlama olduğunu, ancak bunun arkasından resesyon (küçülme) gelmediğini hatırlattı ve ekledi:

"Şu anda bir resesyon olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Başka insanların inandığından çok daha yüksek olasılık. Bu nedenle Fed’in (ABD Merkez Bankası) faizleri indireceğine inanıyorum. Ama Başkan Trump'ın kölesi gibi görünmek istemeyecekler... Eğer borsa yüzde 10 düşerse faizleri indirirler."

Bir sonraki küresel ekonomik kriz

Merkez bankalarının, 2008'deki Küresel Finans Krizi'nin ardından telaşla para basmaya giriştiğini ve bunun dünyada kredilerin genişlemeye devam etmesine yol açtığını hatırlatan Faber, kredilerin ekonomiden çok daha hızlı büyüdüğünü ve bunun uzun vadede sürdürülemeyeceğini vurguladı.

Bir sonraki küresel krizin çok yakında olabileceğini ya da bazı parasal tedbirlerle ertelenebileceğini vurgulayan Faber, "Kriz bir deflasyonist çöküşle mi yoksa enflasyonun hızlanması ve faizlerin artması sonucu mu gerçekleşir? Bilmiyoruz... Belki de (fiyatların yeterince artmadığı) altın piyasası bize (yaklaşan krizin) deflasyonist (fiyatların düştüğü) bir çöküş olacağını söylüyor" diye konuştu.

"Türkler daha çok altın almalı"

Küresel kriz olasılığına karşı ortalama yatırımcının kendisini altın ve gümüş ile koruyabileceğini ifade eden Marc Faber, 1919-23 döneminde Almanya’da altın ve gümüşü olmayan yurttaşların hiperenflasyon ortamında her şeylerini kaybettiğini vurguladı ve ekledi:

"Biraz altın ve gümüş tutmak iyi fikir. Soru şu: Ne kadar? Türkiye’de yaşıyorsanız belki de daha yüksek bir miktar tutmalısınız. Örneğin, İsviçre ya da Japonya’da yaşayanlara oranla. Bence mutlaka bir miktar tutmalısınız."

Emlak sahibi olmanın da krize karşı yararlı olabileceğini belirten Faber, 1919-23 Almanya hiperenflasyonunda daire fiyatlarının değil tarım arazilerinin görece iyi performans gösterdiğinin altını çizdi.

Tarihe "Kara Pazartesi" olarak geçen 1987 borsa çöküşünü doğru tahmin eden ve çöküş öncesinde paralarını kendisine emanet etmiş olan müşterilerini uyarmasıyla ünlenen Marc Faber, halen 300 milyon dolarlık fon yönetiyor.

