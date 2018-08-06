SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

“Kurum içindeki ‘Performance with Purpose’ (Fayda Gözeten Performans) uygulamamazının en önemli ayaklarından biri insan.

Kızlarımız Okuyor projesinin PepsiCo’nun toplumsal sürdürülebilirlik taahhüdünün bir göstergesi olduğunu belirten PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Cristina Meson DHA’ya yaptığı değerlendirmelerde PepsiCo’nun küreselde kadınların istihdama katılımı konusundaki uygulamalarından bahsetti ve şirketin 2020 itibariyle kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkartmayı hedeflediğini söyledi ve şu açıklamaları yaptı:

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ağustos (DHA) - PepsiCo Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Cristina Meson, PepsiCo’nun içinde faaliyet gösterdiği toplumlarda refahı artırmaya yönelik sürdürülebilirlik projelerinden olan “Kızlarımız Okuyor” burs ve staj programının yeni dönem çalışmaları tanıtım toplantısında, kadınların istihdama katılımının önemine vurgu yaparak 2020’de şirketin kadın çalışan oranının yüzde 50’ye çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

“Küreselde kadınların istihdama katılımı konusunda önemli hedeflerimiz var. Bunlardan biri de kadın-erkek çalışan oranını 2020 itibariyle yüzde 50-50 yapmayı hedefliyoruz.

“Bu hayli cesur bir hedef. Amaç ise kurum içinde kadınlara eşit şartlar sağlamak.

“Türkiye organizasyonumuzda şu an kadın çalışan oranımız yüzde 35. Globalde ise bu yüzde 40’a yakın. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 50’ye yaklaşmış durumda.

“Türkiye’de şöyle bir zorluğumuz var. PepsiCo’nun Türkiye’de altı fabrikası var. Operasyonda bazen bu orana ulaşmak zor olabiliyor. Satış kadrolarında da yine bu oranlarda kadın temsili bulunmuyor.

“Meksikalı bir çalışan olarak kendi ülkemde de benzer bir yapı ve benzer zorluklarla karşılaşabiliyoruz kadınları istihdama katmak konusunda.

“Satışta kadın temsilinin artması için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları Türkiye’de de kullanabiliriz ilerde.

“Suudi Arabistan’da örneğin fabrikalarda sorun yaşanıyordu bu anlamda. Altı yedi yıl kadar önce fabrika içi alanı kadın ve erkek alanı olarak ayırdık ve kadınların istihdamına bu şekilde katkı sağlamıştık.