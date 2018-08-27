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SÖYLEŞİ

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, erken işlemlerde doların 6.19 liranın üzerine çıkmasına ilişkin değerlendirmesinde, tüm gelişmekte olan ülke paralarında ani bir yükselme olduğunu, ancak liranın geçmişe göre çok daha istikrarsız hale geldiğini vurguladı ve "Türk Lirası henüz bir denge bulabilmiş değil” dedi.

SÖYLEŞİ

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, erken işlemlerde doların 6.19 liranın üzerine çıkmasına ilişkin değerlendirmesinde, tüm gelişmekte olan ülke paralarında ani bir yükselme olduğunu, ancak liranın geçmişe göre çok daha istikrarsız hale geldiğini vurguladı ve "Türk Lirası henüz bir denge bulabilmiş değil” dedi.
Eylül ayında Merkez Bankası’nın faiz kararını ve ABD ile ilişkilerde bir gerilim konusu olan Rahip Brunson davasını yakından izleyeceklerini belirten Kanlı şu değerlendirmeleri yaptı:
"Güney Afrika randında da aynı saatlerde benzer bir hareket oldu. Gelişen ülke para birimlerine yönelik genel olumsuz bir algı var.
"Riskli para birimlerinde genel bir hareket oldu. Fakat dışarıda hava bir birim bozulduysa bizde beş birim bozuldu.
"Eskiden liradaki değişimler 1.5-2 kuruş olurdu. Ama bu süreçte lira henüz bir denge bulabilmiş değil. Küresel yatırımcı henüz hangi seviyelerin alış ve satış için makul olduğuna karar veremedi.
"Dolar kurunun sabah saatlerinde 6.00 lira civarındayken hızla 6.19 liraya kadar çıkması aslında liranın ne kadar istikrarasız bir para birimi haline geldiğine işaret ediyor.
"Geçmişte Brezilya realinde ve Güney Afrika randında da böyle ani hareketler olurdu ama hareket 1.5-2.0 kuruş oynardı.
"ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole konuşmasından sonra gelişmekte olan ülke paralarında Cuma günü bir değer kazanma eğilimi oldu. Dolar/lira da 6.10’lardan 6.0’lara geriledi.
"Bizim de olumsuz gelişmelerden etkilenme katsayımız iyice artmış durumda. Küresel olumsuz bir havadan en çok etkilenenlerdeniz. Yurtiçinde hızlı bir artışa yol açabilecek herhangi bir gelişme olmadı.
"Başka bir ihtimal de uzun bir bayram tatili sonrası piyasalar sığ olduğu için

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