FİNANS

SÖYLEŞİ

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

SÖYLEŞİ

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) SÖYLEŞİSÖYLEŞİSÖYLEŞİ

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Konutta ikinci büyük kampanya başladıKonutta ikinci büyük kampanya başladı
Dövizde artış Türkler'in Miami’de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi Dövizde artış Türkler'in Miami’de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konutta ikinci büyük kampanya başladı

Konutta ikinci büyük kampanya başladı

Dövizde artış Türkler'in Miami’de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi 

Dövizde artış Türkler'in Miami’de ev almak için sıraya girmesini etkilemedi 

İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık 26.06 arttı

İnşaat maliyetleri Haziran’da yıllık 26.06 arttı

Araplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı

Araplar, Ordu'dan 11 dönüm fındık bahçesi satın aldı

Üretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyor

Üretici TMO'nun fındık fiyatını açıklamasını bekliyor

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.