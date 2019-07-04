Sözleşme dışı üretilen tütünlerin alım satım işlemleri

2018 ürün yılında sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları 23 Ağustos itibarıyla sonlandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "2018 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün üretimi yapılan il ve ilçelerdeki Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı ziraat odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları 10 gün içinde tebliğden haberdar edecek.

İlgili ziraat odaları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilen, sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten üretici ve üretim bilgileri, bakanlıkça Tütün Ticareti Yetki Belgesi'ne sahip alıcılara duyurulacak. Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bakanlığa başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecek.

Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Bakanlıkça belirlenerek, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacak.