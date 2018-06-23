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Sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerin alım satım işlemleri

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

Sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerin alım satım işlemleri

Tütün satış merkezlerinin kurulması için gerekli şartların oluşmaması nedeniyle 2017 ürün yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmayan tütünlerin alım satım işlemlerinin usul ve esasları belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 2017 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tütün üretimi yapılan il ve ilçelerde yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliğine bağlı ziraat odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde tebliğden haberdar edilecek.

İlgili ziraat odaları tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilen sözleşmeye bağlanmaksızın veya sözleşme fazlası tütün üreten üretici ve üretim bilgileri, Bakanlıkça Tütün Ticareti Yetki Belgesine sahip alıcılara duyurulacak. Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlığa başvurarak sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecek.

Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Bakanlıkça belirlenerek, üretici ve alıcıların bilgisine sunulacak.

Tütün Ticareti Yetki Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemi ile satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyerek, fiyat tekliflerini ve kendilerini temsil edecek vekillerine ait bilgileri kapalı zarfla Bakanlığa bildirecek veya açık artırma mahallinde görevli Tütün Eksperi unvanlı Bakanlık personeline verecek.

Alıcı, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği bir program dahilinde gerçekleştirebilecek.

Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde açık artırma başlangıç fiyatına esas olacak tespit çalışmasını yetkilendireceği tütün eksperlerine yaptırabilecek.

Sözleşme dışı üretilen tütünlerin fiyatlarının belirlenmesine esas tespit çalışmaları 22 Ağustos itibarıyla sonlandırılacak. Fiyatı belirlenip, Bakanlık kayıtlarına alınan ve açık artırmalı satışta alım satımı gerçekleşmeyen üretici tütünlerine, belirtilen tarihten sonra alıcı talebi olması halinde açık artırmalı satış işlemleri tekrarlanabilecek.

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