Sözleşmeyi beğenmediler alanlarında lider oldular

Bunun üzerine istifa eden Yelekçioğlu ve Gümülcine, kendi işlerini kurmak için kolları sıvadı.

Sözleşmeyi okuyan Yelekçioğlu ve Gümülcine'nin "Bu iş yerinden ayrıldıktan sonra bu işi yapmayacaksınız." şeklindeki madde dikkatlerini çekti. Maddenin sözleşmeden çıkartılmasını isteyen ikilinin bu talebi iş yeri sahibi tarafından reddedildi.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de çalıştıkları iş yerinde sözleşmelerine konulan "Buradan ayrıldıktan sonra bu işi yapmayacaksınız" şeklindeki madde nedeniyle istifa ederek kendi işlerini kuran 2 girişimci, bugün 37 ülkeye 6 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Başarıya ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Gümülcine, "Bizim azmimizin yanında devletimizin de destekleri çok büyük. KOSGEB, İZKA ve diğer kurumların çok büyük desteklerini gördük. Aldığımız destekler bizi her zaman bir basamak yukarı çıkarttı." dedi.

İklinin ayrıldığı iş yerinin en büyük rakibi haline gelen ve Türkiye'ye yıllık yaklaşık 6 milyon dolar döviz girdisi sağlayan firma, 37 ülkeye ihracat yaparak bu alanın liderlerinden olmayı başardı.

Zaman içinde 6 bin metrekaresi kapalı, 15 bin metrekarelik alana taşınan Yelekçioğlu ve Gümülcine, metal geri dönüşüm sektöründe beş ayrı platformda 35 farklı ürün geliştirerek, yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladı.

Firma olarak her yıl 2 yeni ürün tasarladıklarını ve pazara sürdüklerini anlatan Gümülcine, aynı hızla büyümeye devam etmek istediklerini dile getirdi.

Yelekçioğlu ile birlikte zoru başardıklarını ifade eden Gümülcine, "Ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Bunun farkında olarak işçilerimize de ona göre davrandık. Çalışanlarımızın hepsi bizlerin arkadaşı. Hiçbir şekilde patron-işçi ilişkisi olmadı, olmayacak. Zaten beni burada kimse Mehmet Bey diye tanımaz. Mehmet usta derler. Mehmet Bey'den ziyade Mehmet usta olmak benim hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Gümülcine, fabrikanın yönetim odasında oturmak yerine sahada olmayı tercih ettiğini belirterek, "Bazen ustalarla kaynak yaparım, bazen üretim aşamasında kesim yaparım. Aytekin de aynı şekilde. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bunu unutacak değiliz." dedi.

