FİNANS

S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 01:27 | Son Güncelleme

ABD'nin kredi notunun "AA+" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin kredi notunun teyit edildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun "AA+" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

ABD ekonomisinin dirençli ve çeşitliliğe sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, öte yandan yüksek, kamu borcunun, artan bütçe açığının, kısa döneme yönelik politikaların ve bunlarla ilgili belirsizliklerin ülkenin kredi notu açısından zorlayıcı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ülkedeki siyasi ayrımların hükümetin kamu finansmanı baskılarına karşı zamanında müdahale etmesi konusunda zorluk oluşturduğunun altı çizildi.

Daha etkili kamu politikaları görülmesi durumunda ülkenin kredi notunun yükseltilebileceğine yer verilen açıklamada, ancak, uzun dönemde mali zorlukları dengeleyecek tedbirlerin alınmaması durumunda ise ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, geçen sene yüzde 2,3 oranında büyüme kaydeden ABD ekonomisinin bu sene yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 2,5 oranlarında büyüme göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecekEİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek
UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladıUHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd görünüm Kredi Notu Standard & Poor's (S&P)

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü iş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü iş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası’nın çıkmasını bekliyoruz

BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası’nın çıkmasını bekliyoruz

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

Oyuncak kampanyasına Selahattin Alpay'dan destek

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

Antalya'ya 4,5 milyondan fazla turist geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.