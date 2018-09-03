İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P), Arjantin'in kredi notunu "negatif" izlemeye aldı.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem kredi notu "B+" ve kısa dönem kredi notu "B" olarak teyit edildi. Ülkenin kredi notunun görünümü "negatif" olarak izlemeye alındı.

Hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma stratejisinin zayıfladığı, bunun da kredi durumunu kötüleştirdiği belirtilen açıklamada, Arjantin'in para biriminde son dönemde yaşanan dalgalanmanın ekonomik düzenleme önlemlerinin etkili olarak uygulanmasını tehlikeye sokabileceği vurgulandı.

Arjantin geçen hafta pesoda yaşanan düşüşü durdurmak amacıyla faiz oranını yüzde 45'den yüzde 60'a çıkarmıştı.

S&P, geçen yıl yüzde 2.9 büyüyen Arjantin ekonomisinin, bu yıl yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl ise yüzde 1.8 büyümesini öngörüyor.

