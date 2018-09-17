S&P, borç batağındaki Kıbrıs Rum Kesimi'nin notunu yükseltti

LONDRA (AA) – Not artırımlarında siyasi davranmakla suçlanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), kamu borcunun GSYH'sine oranı yüzde 99,7 olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyeye yükseltti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kredi notunun "BB+" seviyesinden "BBB-" seviyesine yükseltildiği, kredi notu görünümünün ise “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu artırım ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni yatırım yapılabilir notun en alt seviyesine çıkaran S&P, gelecek iki yıl içerisinde Rum Kesimi'nin kredi notunu bir kez daha artırmayı değerlendirebileceğini de duyurdu.

S&P'nin not artışına karşın Kıbrıs Rum Kesimi’ne ait veriler ülkenin 2013 yılındaki finansal krizin yaralarını daha saramadığını ortaya koyuyor. Eurostat’ın verilerine göre geçen yılın sonu itibarıyla Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin toplam kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 99,7 seviyesinde bulunuyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nin 2011 yılında kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 65,7 seviyesindeydi. Söz konusu veri, Kıbrıs Rum Kesimi’nde 2012 yılından bu yana kamu maliyesindeki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor.