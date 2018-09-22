S&P Çin'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Çin'in kredi notunun teyit edildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Çin'in uzun dönem kredi notunun "A+" seviyesinde, kısa dönem kredi notunun "A-1" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'in not görünümünün durağan olmasıyla ilgili olarak, gelecek 3-4 yılda ülkenin ekonomik büyümesinin güçlü olmasının ve mali performansının gelişmesinin beklendiğine işaret edildi.

Çin'de kredi artışının önemli ölçüde yavaşlaması ve şu anki yüksek seviyenin altına çekilerek ekonomik büyüme hızının sağlıklı olması durumunda ülkenin kredi notunun yükseltilebileceğine yer verilen açıklamada, finansal istikrar ve orta dönem büyüme beklentilerine dahil risklerin azalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Çin'in artan finansal riskleri bastıramaması ve daha yüksek kredi artışına izin vermesi durumlarında ise ülkenin kredi notunun düşürülebileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, bu gelişmelerin Çin ekonomisinin şoklara karşı direncini azaltabileceği ve büyüme oranını düşürebileceği uyarısında da bulunuldu.

