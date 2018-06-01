S&P, Deutsche Bank'ın notunu düşürdü

FRANKFURT (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren Almanya'nın en önemli bankası Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdü.

S&P'den yapılan açıklamada, S&P'nin, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-"den "BBB+"ya düşürdüğü, not görünümünü ise "durağan" olarak belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Not indirimi, Deutsche Bank’ın güncellenmiş stratejisinin, iş modelinin daha önce beklediğimizden daha derin bir yeniden yapılandırılmasını öngördüğünü yansıtıyor." denildi.

Bankanın şu andaki düşük karlılığını ele almak için yönetimin, maliyet tabanını düşürmek ve işe yeniden odaklamak üzere sert adımlar attığı belirtilen açıklamada, "Ancak faydasız bir piyasa zemininde bankanın güncellenmiş stratejisinin uygulanmasında önemli bir yürütme riski görüyoruz ve Deutsche Bank'ın bir süreliğine rakiplerine kıyasla negatif ayrışacağını düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

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