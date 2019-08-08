FİNANS

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 11 adet düştü

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 08:15 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Ağustos itibarıyla son bir haftada 11 adet düşüşle 815 düzeyine geriledi.

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 7 Ağustos itibarıyla son bir haftada 11 adet düşüşle 815 düzeyine geriledi.
S&P Global Platts verilerine göre, aynı haftada doğalgaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 207 düzeyinde kaldı ve toplam sondaj kule sayısı, 1 adet düşüşle 1,022 adete geriledi. Buna karşılık, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 121 adet azaldı.
Sondaj kulelerinin 992 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 29 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 437'ye, Anadarko'da 8 adet düşüşle 99'a indi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD’de ham petrol stoklarının 2 Ağustos’ta biten haftada 2.39 milyon varil artışla 438.9 milyon varile yükseldiğini açıkladı.
EIA verilerine göre, bu dönemde ham petrol rafine girdileri bir önceki haftaya göre günlük 786,000 varil artışla 17.8 milyon varile yükseldi. Rafinerilerin işletilebilir kapasitesi 3.4 puan artışla yüzde 96.4 olarak hesaplanırken, bu dönemde benzin üretimi de azalarak günlük 9.9 milyon varile indi.

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