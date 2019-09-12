S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 15 adet azaldı

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Eylül itibarıyla 15 adet düşüşle 758 adete geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 190'a geriledi ve ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 948 düzeyine geriledi.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 190 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 920 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 27 adedi ise açık sularda yer aldı.

En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 414 adete inerken, Anadarko'da 6 adet düşüşle 80 düzeyinde kaldı.

