FİNANS

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 15 adet azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Eylül itibarıyla 15 adet düşüşle 758 adete geriledi.

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Eylül itibarıyla 15 adet düşüşle 758 adete geriledi.
S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 190'a geriledi ve ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 948 düzeyine geriledi.
Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 190 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 920 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 27 adedi ise açık sularda yer aldı.
En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 414 adete inerken, Anadarko'da 6 adet düşüşle 80 düzeyinde kaldı.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturulduHMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu
TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduatTEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Emsal iade karar! Paranızı geri alabilirsiniz

Emsal iade karar! Paranızı geri alabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.