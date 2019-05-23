S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 19 adet arttı

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Mayıs itibarıyla son bir haftada 19 adet artışla 860 adete yükseldi.

S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 10 adet düşüşle 214'e geriledi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 adet artışla 1.074 adete yükseldi. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 44 adet azaldı ve sondaj kulelerinin bin 38 adedi karada, 5 adedi iç sularda, 31 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 450, Anadarko'da 5 adet artışla 119 oldu.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.

