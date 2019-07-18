FİNANS

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 4 adet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 17 Temmuz itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 834'e çıktı.

İstanbul, 18 Temmuz (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 17 Temmuz itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 834'e çıktı.
S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 5 adet düşüşle 205'ye indi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 1,039 adete düştü. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 101 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,009 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 27 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 435'e inerken, Anadarko'da 1 adet artışla 111'e yükseldi.
ABD Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD ham petrol stoklarının 12 Temmuz haftasında 1.4 milyon varil düşüşle 460 milyon varile gerilediğini açıkladı. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) verilerine göre, haftalık ham petrol stokları 3.6 milyon varillik azalış beklentisine karşı 3.116 milyon varil azaldı ve böylece ham petrol stokları üst üste 5. haftada da düştü.

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemliFortinet: Tatilde siber güvenlik önemli
Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştuEkonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Dolarda gözler Türkiye-ABD açıklamalarında

Dolarda gözler Türkiye-ABD açıklamalarında

Fındık fiyatları bir haftada eridi

Fındık fiyatları bir haftada eridi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilvegözü’nden 6 ayda 25,5 milyon dolarlık ihracat

Cilvegözü’nden 6 ayda 25,5 milyon dolarlık ihracat

Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı

Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu

Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.