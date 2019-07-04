FİNANS

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 9 adet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 08:28 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 3 Temmuz itibarıyla son bir haftada 9 adet artışla 850 adete çıktı.

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 3 Temmuz itibarıyla son bir haftada 9 adet artışla 850 adete çıktı.
S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 207'ye indi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 6 adet artarak 1,057 adete yükseldi. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 74 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,024 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 29 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 9 adet artışla 446'ya çıkarken, Anadarko'da 1 adet artışla 115'e yükseldi.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD’de ham petrol stoklarının 28 Haziran’da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu.
EIA’ya göre, bu dönemde ham petrol rafine girdileri geçen haftaya göre günlük 47,000 varil düşüşle 17.3 milyon varile geriledi. Rafinerilerin işletilebilir kapasitesi yüzde 94.2 olarak hesaplanırken, benzin üretimi de bir önceki haftaya göre azalarak günlük 9.9 milyon varile indi.

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