FİNANS

S&P Global Platts: ABD'de sondaj kule sayısı 21 adet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 09:05 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Kasım itibarıyla 21 adet artışla 1,200'e yükseldi.

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 14 Kasım itibarıyla 21 adet artışla 1,200'e yükseldi.
S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 7 adet artarak 950 olurken, doğal gaz kule sayısı 12 adet artarak 230'a yükseldi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 2 adet artışla 20'ye çıktı.
S&P Global Platts verilerine göre;
- Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 135 adet arttı.
- Sondaj kulelerinin bin 166 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı.
Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından ise cuma günleri açıklanıyor.

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