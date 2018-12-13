S&P Global Platts: ABD'de sondaj kule sayısı 7 adet azaldı

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı Çarşamba günü itibarıyla 7 adet düşüşle 1,172'ye geriledi.

S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 7 adet azalarak 937'ye gerilerken, doğal gaz kule sayısı değişmeyerek 219 düzeyinde kaldı.

S&P Global Platts Raporu'na göre;

- Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmeyerek 16 oldu.

- Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 121 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin bin 143 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 26 adedi ise açık sularda yer aldı.

Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından ise cuma günleri açıklanıyor.

