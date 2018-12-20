S&P Global Platts: ABD'de sondaj kule sayısı üç adet arttı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 19 Aralık itibarıyla üç adet artışla 1,175'e yükseldi.

S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 45 adet azalarak 892'ye gerilerken, doğal gaz kule sayısı 47 adet artışla 266'ya yükseldi.

S&P Global Platts Raporu'na göre;

- Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 1 adet artışla 17'ye çıktı.

- Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 126 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin 1,144 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı.

- En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 481'e çıkarken, Anadarko'da 2 adet düşüşle 157'ye geriledi.

Sondaj kule sayıları, S&P Global Platts tarafından çarşamba günlerinin verilerine, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından da cuma günlerinin verilerine dayanılarak açıklanıyor.



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