FİNANS

S&P, Hollanda ve İsviçre'nin kredi notlarını teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 00:54 | Son Güncelleme

Hollanda ve İsviçre'nin kredi notları "AAA" seviyesinde teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Hollanda ve İsviçre'nin kredi notlarını teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Hollanda'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Hollanda'nın küresel ekonomideki yavaşlama, artan korumacılık veya İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gibi ekonomik ve finansal şoklara karşı direnç gösterebileceğinin altı çizildi.

Hollanda ekonomisinin geçen sene yüzde 3,2 oranında büyüme gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek sene yüzde 2,2 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, ülke ekonomisinin büyüme beklentilerinin önemli derecede kötüleşmesi veya dış şoklara karşı zayıflaması durumlarında Hollanda'nın kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

- İsviçre

S&P'den yapılan diğer açıklamada, İsviçre'nin kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğunu bildirildi.

Açıklamada, İsviçre ekonomisinin gelecek yıllarda büyümeye ve kurumsal istikrarın korunmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

İsviçre ekonomisinin geçen sene yüzde 1 oranında büyüme gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 ve gelecek sene yüzde 1,7 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ciddi ekonomik sonuçları olacak ani politika değişikliklerinin yaşanması durumunda İsviçre'nin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

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görünüm Hollanda İsviçre Kredi Notu Standard & Poor's (S&P)

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