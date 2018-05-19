S&P, Hollanda ve İsviçre'nin kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Hollanda ve İsviçre'nin kredi notlarını teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Hollanda'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Hollanda'nın küresel ekonomideki yavaşlama, artan korumacılık veya İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gibi ekonomik ve finansal şoklara karşı direnç gösterebileceğinin altı çizildi.

Hollanda ekonomisinin geçen sene yüzde 3,2 oranında büyüme gösterdiğinin kaydedildiği açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 ve gelecek sene yüzde 2,2 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, ülke ekonomisinin büyüme beklentilerinin önemli derecede kötüleşmesi veya dış şoklara karşı zayıflaması durumlarında Hollanda'nın kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

- İsviçre

S&P'den yapılan diğer açıklamada, İsviçre'nin kredi notunun "AAA" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğunu bildirildi.