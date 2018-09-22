FİNANS

S&P, İspanya'nın kredi notunu teyit etti

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 03:23 | Son Güncelleme

İspanya'nın uzun dönem kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "pozitif" olduğu bildirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İspanya'nın kredi notunun teyit edildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "pozitif" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İspanya'nın not görünümünün pozitif olmasıyla ilgili olarak, bütçeyle ilgili güçlendirmenin beklentiler dahilinde gelişmesi, ülkenin dış borcunun büyük kısmının ödenmesinde ilerleme kaydedilmesi ve Katalonya bölgesindeki siyasi gerginliklerin yumuşaması durumlarında kredi notunun yükseltilebileceği bilgisi verildi.

Öte yandan açıklamada, İspanya'da ekonomik büyümenin beklentilerden önemli derecede daha zayıf olması ve ülkenin cari açığının bozulması durumlarında ise ülkenin görünümünün "durağana" çevrileceği uyarısında bulunuldu.

İspanya ekonomisinin geçen sene yüzde 3 genişlediği hatırlatılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu sene yüzde 2,8 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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ispanya Kredi Notu not görünümü Standard & Poor's (S&P)

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