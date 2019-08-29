S&P Pakistan’ın kredi notu ve görünümünü teyit etti

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Pakistan’ın kredi notunu ve not görünümü teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Pakistan’ın B- olan uzun vadeli, B olan kısa vadeli kredi notlarının ve “durağan” olan görünümün teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada Pakistan’ın ekonomik görünümünde zayıflamanın görüldüğü, dış pozisyonunda yüksek stres seviyesinin dikkat çektiği, hükümetin bütçe açığını ve borç stokunu kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

S&P açıklamasında Pakistan’ın ülke kredi reyting ölçütlerinin orta vadede baskı altında olmasının beklendiği belirtilirken, hükümetin Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) reform ve finansman programı yoluyla kısa vadeli (1-2 yıl) finansman risklerine karşılık verebileceği ifade edildi.

Açıklamada Pakistan ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 3,3, gelecek yıl sonunda ise yüzde 2,4 büyüme kaydetmesini beklendiği vurgulandı.

