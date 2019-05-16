S&P Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 12 adet azaldı

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Mayıs itibarıyla 12 adet düşüşle 841 adete geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı ise 6 adet artışla 224'e yükseldi ve böylece, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 1,065 düzeyine geriledi.

Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule belirlenmezken, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 52 adet azaldı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 1,031 adedi karada, 6 adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 457'ye, Anadarko'da 4 adet düşüşle 114'e geriledi.

