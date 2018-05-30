Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Venezuela'nın kredi notunun "tercihli temerrütte" teyit edildiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Venezuela'nın yabancı para cinsinden kredi notunun tercihli temerrüt olan "SD" seviyesinde teyit edildiği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, ülkenin yerli para cinsinden kredi notunun "CCC-" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Venezuela'daki başkanlık seçimlerinin ardından ülkede ekonomik ve mali politikaların ekonomik krize neden olmasının beklendiği kaydedildi.

Ülkede enflasyonun hızla artmaya devam etmesinin tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, enflasyon oranının bu sene yüzde 10 bini geçmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, geçen sene yüzde 8 oranında küçülme kaydeden Venezuela ekonomisinin, bu yıl ise en az yüzde 4 oranında daralma göstermesinin beklendiğinin altı çizildi.

Ülkenin petrol ihracatının düşmeye devam etmesiyle yetkililerin ithalat üzerindeki kontrolü sıkılaştırdığına dikkatin çekildiği açıklamada, petrolün kamu gelirlerinin yarısından fazlasını ve ülke ihracatının yüzde 95'ini oluşturduğu bilgisine yer verildi.

S&P, Venezuela'nın yabancı para cinsinden kredi notunu 3 Kasım'da "CC" seviyesine, 13 Kasım'da ise "tercihli temerrüde" düşürdüğünü duyurmuştu.

Tercihli temerrüt, borçlu bir ülkenin belirli bir tahvil için ödeme yapamadığını, ancak uluslararası borç yükümlülüklerini yerine getirme kararlılığını sürdürdüğünü ifade ediyor.

