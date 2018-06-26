S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P Global Ratings), Eurogroup'un borçların vadesinin uzatılması kararları sonrası, ülkenin borç risklerinde azalma olduğunu değerlendirdiği Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti.
S&P, Yunanistan'ın yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli
kredi notlarını B'den B+ seviyesine yükseltti.
S&P'den yapılan açıklamada, "Eurogroup'ta alınan kararların gelecek iki yıl
için Yunanistan'ın borç servisi risklerini ciddi şekilde azalttığına
inanıyoruz" denildi. Yunanistan'ın not görünümünü de "durağan"a indiren S&P, bunun kredibiliteye yönelik risk dengesini yansıttığını belirtti.
Moody's'den yapılan açıklamada da, Yunanistan'a sağlanan borç rahatlatma paketinin ülke kredi notu için pozitif olduğu vurgulandı.
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