FİNANS

SPA özellikli jakuziler n11.com'da

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

SPA özellikli jakuziler n11.com'da

İSTANBUL (AA) - n11.com, müşterilerini pek çok özellik ve fiyat seçeneğiyle satışa sunulan jakuzilerle buluşuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, evlerinde banyoların dekorasyonuna ve rahatlığına önem verenlerin ilk tercihi olan jakuziler farklı ölçü ve SPA seçenekleriyle banyolarını yenilemek isteyenlerle buluşuyor.

Çekmeceli ahşap yapısıyla banyo dolaplarınızla da uyum sağlayan Shark Özel Jakuzi n11.com'da 8 bin 200 TL'den satışa sunuluyor. Standart hidromasaj sistemine ek olarak kolay temizlik (easy clean) özelliği de bulunan S'tina Leon Jakuzi n11.com’da 5 bin 969 TL’den satılıyor.

Günün stresini konforlu bir banyo deneyimiyle atmak isteyenler için lüks seçenekler de sunan n11.com, masaj havuzu, SPA ve jakuzi özelliklerine sahip Aquavia Aqualife5 ürününü 56 bin 321 TL’den satışa sunuyor.

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