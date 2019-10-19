"Space App Challenge" etkinliği başladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, NASA'nın "Space App Challenge" etkinliğinin Ankara ayağında, iki gün boyunca ülke ve dünya çapında dikkati çekecek projeler çıkacağını belirterek, "2023 hedeflerine koşan ülkemiz, gençlerin başarısıyla gücüne güç katacak." dedi.

NASA'nın 8 yıldır düzenlediği "Space App Challenge" etkinliğinin Ankara ayağının ikincisi, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu organizasyonunda BTK ev sahipliğinde başladı.

Karagözoğlu, 48 saat sürecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin genç ve dinamik beyinlere ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, etkinliğin yeni şeyler üretilmesi, geliştirilmesi adına verimli bir program olması temennisinde bulundu.

Uygun koşullar sağlandığında başarılı fikirlerin çıkabileceğini vurgulayan Karagözoğlu, "Burada iki gün boyunca hem ülke hem de dünya çapında dikkati çekecek projeler çıkacak. 2023 hedeflerine koşan ülkemiz, gençlerin başarısıyla gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.