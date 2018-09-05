FİNANS

S&P'den Arjantin'in kredi notuyla ilgili düzeltme

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Arjantin'in "B" olan kısa dönem kredi notu "negatif izlemeden" çıkarıldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Arjantin'in kredi notuyla ilgili düzeltme yaptığını duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, geçen hafta cuma günü Arjantin'in "B+" olan uzun dönem ve "B" olan kısa dönem kredi notunun "negatif izlemeye" alındığı hatırlatıldı.

Arjantin'in sadece "B+" olan uzun dönem kredi notunun "negatif izlemede" olduğunun belirtildiği açıklamada, "B" olan kısa dönem kredi notunun "negatif izlemeden" çıkarıldığı vurgulandı.

Geçen hafta cuma yapılan açıklamada, Arjantin'in kredi durumunun kötüleştiği ve hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma stratejisinin zayıfladığı ifade edilmişti.

Açıklamada, yüksek enflasyon ve para birimi üzerindeki baskıların hükümetin mali düzenleme stratejisini olumsuz etkilemesi ve borç yükünü artırması durumlarında Arjantin'in kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapılmıştı.

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Arjantin görünüm Kredi Notu Standard & Poor's (S&P)

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