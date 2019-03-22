"Spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda, Ahilik kültürüne uymayan, dürüst esnafımızın ilkelerine uymayan, spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz." dedi. Bakan Pekcan, Bursa'da bir otelde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın ticaretiyle Türkiye ekonomisinin nabzını tuttuğunu söyledi. İstişarelerle iş dünyasının taleplerini dinlediklerini ve her talebin yanıtlandığını, çözüm odaklı çalıştıklarını belirten Pekcan, "Binlerce talep aldık bugüne kadar, hepsine dönüş yapıyoruz. Hangi ile gidersek gidelim, bakanlık yetkilileri benden birkaç gün önce gidip firmaları tek tek ziyaret ediyorlar, sorunlarını, taleplerini dinleyip çözüm üretip onlara geri dönüyorlar. Biz bu saha ziyaretlerimize seçimden sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Pekcan, saha ziyaretlerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi. Ticaretin, gelecek nesillere daha parlak bir ülke bırakabilmek için çok önemli olduğunu söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:

"Biz Ticaret Bakanlığı olarak 'Bu bizim işimiz.' diyoruz ve ticareti ön plana çıkararak, ticaretin önündeki engelleri aşmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız esnafa her zaman çok önem vermiştir. Esnafımız sermayesini alnın teriyle, bileğinin gücüyle birleştirerek her zaman Türkiye ekonomisinin ve sosyal yapısının omurgası olmuştur. Esnafımız sadece kar amaçlı kişiler, kuruluşlar olmamışlardır, toplumsal refahı da ön planda tutmuşlardır, Ahilik kültürünün temsilcisi olmuşlardır. Ahilik kültüründe hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kar var. Ahiler bu kurallara uymayanları cezalandırmış, pabuçlarını dama atmışlar. 'Pabucunu damak atmak' lafı da oradan gelmiş. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda, Ahilik kültürüne uymayan, dürüst esnafımızın ilkelerine uymayan, spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz. Bu denetimler esnasında da en büyük desteği esnafımızdan gördük." - "Kadınların karar verici pozisyonlarda olduğu şirketler daha verimli"