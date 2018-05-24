"Spekülatif hareketlerle başa çıkabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugüne kadar birçok zorlukla başa çıkmış bir ülkeyiz. Seçim sonuna kadar sürmesi olası bu spekülatif hareketlerle de başa çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

DEİK'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Olpak, dövizde son günlerde meydana gelen dalgalanmalar ve Merkez Bankası’nın faiz artırımı ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Olpak, şunları kaydetti:

"Özellikle gelişen ülke ekonomileri son dönemde küresel finans piyasalarındaki gelişmelerden gözle görülür ölçüde etkileniyor. Türk Lirasında son dönemde yaşanan hareketliliğin de ilgili global gelişmelerden belirgin bir pay aldığını gördük. Bu süreçte özel sektör olarak Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna bizzat şahitken, piyasaların maalesef birtakım haksız bilgi akışlarından ya da propagandalardan da etkilendiğini gözlüyoruz. Sermayeye kısıtlama gelecek, kambiyo rejimi daraltılacak, döviz fiyatı sabitlenecek, dövizdeki artış çok ileri noktalara ulaşacak gibi kötü niyetli propaganda yapanlara fırsat verilmemeli.