Spiegel: Almanya'da SPD erken seçime hazırlanıyor

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki koalisyonda, sığınmacılar ile ilgili politikalara bağlı sorunlar, iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) erken seçim hazırlıklarına yol açtı.

Spiegel'in haberine göre, SPD liderliği, bir süredir Genel Sekreter Lars Klingbeil'in başkanlığında düzenlenen toplantılarda erken seçim olasılığı üzerinde duruyor. Habere göre, düzenlenen toplantılarda seçimler için olası tarihlerin ele alınıdı.

