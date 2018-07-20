SPK Agristock Tech GSYF katılma paylarının ihraç belgesini onayladı

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Agristock Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı. SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Agristock Tech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

