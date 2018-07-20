İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ak Portföy Yönetimi'nin iki fonunun tasfiyesini onayladı. SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Ak Portföy yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Onaltıncı Fon ve Ak Portföy yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Onyedinci Fon’un tasfiye edilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

