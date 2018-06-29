SPK Aktif Yatırım Bankası'nın VDMK ihracını onayladı

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (7) No’lu Emek Varlık Finansman Fonu'nun varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 600 milyon TL nominal ihraç tavanlı VDMK'yı nitelikli yatırımcılara satacak. İhracın kurucusu ve kaynak kuruluşu Aktif Yatırım Bankası olacak.

