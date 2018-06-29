SPK Alternatif Bağımsız Denetim'in faaliyetini süresiz olarak yasakladı

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi'nde bulunan Alternatif Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sermaye piyasasında değerleme faaliyetinin süresiz olarak yasaklanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre;

- Şirket'in Sermaye piyasasında bağımsız denetim yetkisinin iptal edilerek Liste’den çıkarılmasına,

- ayrıca Kuruluş hakkında 2016 yılı bağımsız denetim faaliyetleri ve 2017 yılı değerleme faaliyetlerine ilişkin olarak idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.

Şirkete İncelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Kurulun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı, III.62-1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği, Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği ve Türkiye Denetim Standartları’nın muhtelif hükümlerine aykırılıkları nedeniyle 27.047 TL idari para cezası verildi.

