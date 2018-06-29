SPK AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'e yetki verdi

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı.
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:
"AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma talebi olumlu karşılanmıştır."
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