SPK AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim'e yetki verdi

İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), AND Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim'i yetkili kuruluşlar listesine aldı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"AND Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma talebi olumlu karşılanmıştır."



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