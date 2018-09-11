SPK anketi: Katılımcıların yüzde 57'si dolarda bir yıl daha artış bekliyor

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beklenti anketine katılanların yüzde 56’sı önümüzdeki ay, yüzde 57’si "önümüzdeki 6 ay ve bir yıl" dolarda artış bekliyor.

SPK'nın anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu bulgulara yer verildi:

"Gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların;

- yüzde 49’u önümüzdeki ay,

- yüzde 54’ü önümüzdeki altı ay,

- yüzde 51’i ise önümüzdeki bir yıl içinde artış bekliyor.

"Katılımcıların;

- yüzde 56’sı önümüzdeki ay,

- yüzde 57’si ise önümüzdeki altı ay ve bir yıl dolarda artış bekliyor.

"Euro’ya ilişkin olarak hâkim görüş artış beklentisi olurken, bu yönde görüş bildirenlerin oranı;

- aylık dönem için yüzde 56,

- altı aylık dönem için yüzde 59,

- yıllık dönem için yüzde 55 oldu.

"Katılımcıların yüzde 60’ı önümüzdeki ay, yüzde 45’i ise önümüzdeki altı ay BIST-100 endeksine ilişkin olarak önemli bir değişim beklemezken, bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

"BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 63’ü önümüzdeki ay, yüzde 48’i önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 43 olarak gerçekleşti.

"Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların hâkim görüşü aylık dönemde yüzde 75 ile, altı aylık dönemde ise yüzde 62 ile değişim yaşanmayacağı yönünde olurken, yıllık dönemde bu yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 44’e geriledi.

"Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 51’i önümüzdeki ay değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için koşullarda iyileşme beklentisi arttı, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı altı aylık dönem için yüzde 44, yıllık dönem için ise yüzde 53 olarak gerçekleşti.

"Katılımcıların yüzde 57’si önümüzdeki ay, yüzde 52’si ise önümüzdeki altı ay yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıl için yabancı yatırımcı oranı artacak ve aynı kalacak diyen katılımcıların oranı birbirine eşit ve yüzde 40 olarak gerçekleşti.

"Reel kesimin yurtdışı borçlanma durumuna ilişkin olarak katılımcıların yüzde 55’i önümüzdeki ay, yüzde 43’ü önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 42 olarak gerçekleşti.

"BIST pay piyasası yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 62’si önümüzdeki ay, yüzde 45’i önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıl için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 40 oldu.

"BIST kıymetli madenler ve taşlar piyasası işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 62’si önümüzdeki ay, yüzde 50’si önümüzdeki altı ay değişim beklemezken, yıllık dönemde artış beklentisine sahip katılımcıların oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti."

