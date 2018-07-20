İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Atlas Portföy Yönetimi'nin bir fonunun tasfiyesini onayladı. SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler yer aldı:

"Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Atlas Portföy Birinci Değişken Fon’un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."

