SPK bankaların borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yapı Kredi Bankası, Aktifbank, Pasha Yatırım Bankası'nın borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, SPK Yapı Kredi Bankası'nın toplam 23 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Buna göre, söz konusu onay 15 milyar liralık tahvil/finansman bonosu, 5 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ve 3 milyar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihracını kapsıyor.

SPK Aktifbank'ın toplam 900 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, söz konusu onay 850 milyon liralık tahvil/finansman bonosu ile 50 milyon liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ihracını kapsıyor.

SPK, Pasha Yatırım Bankası'nın 500 milyon liralık tahvil/finansman bonosu ihraç başvurusunu onayladı.

SPK ayrıca, Bolu Çimento, Garanti Faktoring, Koç Finansman ve Yapı Kredi Yatkırım Menkul Değerler'in de borçlanma araçlarının onaylandığını da duyurdu. (Tablo)

