İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Derimod'un borçlanma aracı ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket 75 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.
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