İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fibabanka'nın borçlanma aracı ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 1 milyar 44 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu tahsisli/ nitelikli yatırımcılara satacak.

