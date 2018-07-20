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SPK Garanti Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı.

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Faktoring'in borçlanma aracı ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 650 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak.

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