İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gentaş'ın pay ihracını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirket 8.8 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz pay ihraç edecek.
Şirketin 110 milyon TL olan mevcut sermayesi artırım sonrası 118.8 milyon TL'ye çıkacak.
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