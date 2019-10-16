SPK-Gün içinde kapatılan pozisyonlar da "açığa satış" kapsamında

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağı getirilen hisselerin, "aynı gün içinde kapatılan pozisyonlarının da" açığa satış yasağı kapsamında olduğuna dikkat çekti ve söz konusu hisseler için "depo şartı uygulanmasına" karar verdi.

Borsa İstanbul, BIST-30 endeksinde yer alan Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yasağın geçici olduğu ifade edildi ancak ne kadar süreceği belirtilmedi.

SPK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada da şöyle denildi:

"6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) pay piyasalarında 16.10.2019 tarihinden itibaren geçici olarak;

- Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

- Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payları için depo şartı uygulanmasına,

- Mülkiyetinde AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

- Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına,

karar verilmiştir."

