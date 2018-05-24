SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aselsan Elektronik
Sanayi ve Ticaret'in 140 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret'in 140 milyon lira, Özderici Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı'nın 60 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İş Finansal Kiralama'nın 45 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Mogan Enerji Yatırım Holding'in 90 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK, Avrasya Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı'na da 81 bin 141 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
Sami Boydak tahliye oldu
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum