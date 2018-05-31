SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankasının 4 milyar 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 4 milyon lira, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 400 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Hayat Varlık Yönetimin 400 milyon lira, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma
Bankasının 350 milyon lira, Başer Faktoringin 75 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerlerin 550 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının 385 milyon lira, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm
ve Ticaretin 110 milyon lira, Şeker Finansal Kiralamanın 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ 4 No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonunun 100 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı
menkul kıymet ihracı başvurusunu ve Set Varlık Kiralamanın 900 bin lira tutarındaki sahipliğe dayalı
kira sertifikası başvurusuna onay verdi.
Yapı ve Kredi Bankasının 4 milyar 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onaylayan kurul, Bereket Emeklilik
ve Hayata 15 bin 292 lira, Qinvest Portföy
Yönetimine 9 bin 321 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak
yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 22 bin 407 lira ve Meksa Yatırım
Menkul Değerlere 26 bin 49 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
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